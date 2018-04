Tsonga avança às oitavas, e Simon será rival de Federer em Roland Garros

PARIS - Depois de uma série de atrasos provocados pela chuva nos últimos dias, a superlotada programação de jogos da chave de simples do torneio masculino de Roland Garros foi encerrada nesta sexta-feira com a definição de novos classificados às oitavas de final. Entre eles está o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave em Paris, que avançou ao derrotar o compatriota Jeremy Chardy por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 7/5.

Outra definição importante da parte final das disputas do dia foi a que confirmou o francês Gilles Simon como próximo rival do suíço Roger Federer nas oitavas. O tenista da casa se credenciou para enfrentar o recordista de títulos de Grand Slam ao bater o norte-americano Sam Querrey por 3 sets a 2, com 2/6, 6/3, 2/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

Já Tsonga medirá forças nas oitavas com o sérvio Viktor Troicki, que nesta sexta eliminou o croata Marin Cilic, décimo cabeça de chave, ao aplicar parciais de 7/6(12/10), 6/4 e 7/5.

O sul-africano Kevin Anderson, por sua vez, se garantiu como rival do espanhol David Ferrer, quarto cabeça de chave, nas oitavas de final. Ele se classificou ao superar o canadense Milos Raonic por 3 a 0, com 7/5, 7/6 (7/4) e 6/3.

Outro duelo definido das oitavas irá reunir dois espanhóis: Nicolás Almagro e Tommy Robredo. O primeiro deles passou nesta sexta pelo italiano Andreas Seppi por 7/6 (7/1), 6/0 e 6/4, enquanto o segundo derrotou o francês Gael Monfils por 3 a 2, de virada, com 2/6, 6/7 (5/7), 6/2, 7/6 (7/3) e 6/2.