Tsonga derrota Ljubicic e vai à final de Roterdã

O francês, que teve mais tempo para se preparar depois que seu adversário de quartas de final, Tomas Berdych, se retirou adoentado na sexta-feira, confirmou sua única oportunidade de quebra no quinto game para fechar o set de abertura.

Ljubicic, duas vezes derrotado na final de Roterdã, melhorou sua devolução no segundo set e obteve uma quebra logo no início, mas o croata cedeu a vantagem quando servia para fechar o set e Tsonga selou a partida no tiebreak.

"A grande diferença hoje foi no serviço, ele (Ljubicic) não sacou como normalmente faz, e também meu dia extra de descanso, enquanto Ivan disputava três sets, foi uma vantagem," disse Tsonga aos repórteres.

"Foi minha primeira vitória em uma partida importante em muito tempo, e isso me dá confiança."

Tsonga irá enfrentar ou o primeiro cabeça de chave e detentor do título Robin Soderling ou Victor Troicki na final de domingo.