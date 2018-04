Tsonga e Berdych vencem e ficam perto do ATP Finals

O ATP Finals, em Londres, que começará no próximo dia 20, reunirá os oito melhores tenistas da temporada. Cinco deles já estão definidos antecipadamente - o sérvio Novak Djokovic, os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray. As três vagas restantes estão sendo definidas nesta semana com a realização do Masters 1000 de Paris, na França. E, nesta terça-feira, dois tenistas venceram seus jogos de estreia, já pela segunda rodada, e estão a apenas uma vitória da classificação.

Estes são os casos do checo Tomas Berdych e do francês Jo-Wilfried Tsonga, que avançaram às oitavas de final. O primeiro, cabeça de chave número 5, teve um triunfo tranquilo sobre o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5. Já o tenista da casa, sexto pré-classificado, derrotou o também espanhol Guillermo García-López por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4.

Berdych e Tsonga terão que esperar um pouco para definirem as suas classificações ao ATP Finals. Só entrarão em quadra novamente na quinta, mas nesta quarta estarão atentos para conhecerem os seus adversários. O checo terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Janko Tipsarevic e o norte-americano Alex Bogomolov Jr., algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada. Já o francês enfrentará o ganhador do confronto entre o espanhol Nicolas Almagro e o italiano Andreas Seppi.

Tipsarevic e Almagro são outros dos sete concorrentes às três vagas restantes. Nesta quarta, os outros três postulantes para jogar em Londres farão as suas estreias em Paris. O norte-americano Mardy Fish jogará contra o alemão Florian Mayer; o francês Gilles Simon enfrentará o argentino Juan Mónaco, que nesta terça bateu o norte-americano Donald Young (6/4 e 6/2); e o também francês Gael Monfils encarará o espanhol Feliciano López, que ganhou do local Michael Llodra com as parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

Também nesta terça, dois tenistas dos Estados Unidos estrearam com vitória. Já pela segunda rodada, Andy Roddick, cabeça de chave número 13, bateu o francês Julien Benneteau com um duplo 6/4. E, ainda pela primeira rodada, John Isner derrotou de virada o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 7/6 (7/5). Outros classificados foram o francês Jeremy Chardy (próximo rival de Murray), o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o croata Ivan Dodig (adversário de Djokovic).