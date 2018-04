Tsonga e Melzer se classificam às quartas em Marselha

Cabeça 4 e número 11 do ranking mundial da ATP, o austríaco Jurgen Melzer passou pelo italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3 - e agora joga nas quartas contra o vencedor do duelo entre Ljubicic e o russo Dmitry Tursunov.

O outro favorito a avançar para a fase dos oito melhores da competição é o local Jo-Wilfried Tsonga, cabeça 6, que ganhou do ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2. Seu rival será o ganhador do confronto entre russo Mikhail Youzhny e o francês Gilles Simon, que nesta quarta eliminou o também russo Nikolay Davydenko, em queda no ranking, por 2 a 0 - parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Quem decepcionou foi o letão Ernests Gulbis, cabeça de chave número 7, que foi eliminado pelo alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1. O surpreendente tenista da Alemanha terá pela frente agora o croata Marin Cilic.

Nesta quinta, os dois maiores favoritos ao título farão suas estreias. O sueco Robin Soderling, cabeça de chave número 1 e quarto colocado do ranking mundial, joga contra o francês Nicolas Mahut. Segundo pré-classificado e sétimo do mundo, o checo Tomas Berdych enfrenta o também francês Edouard Roger-Vasselin.