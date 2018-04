Tsonga elimina Nadal e vai à próxima fase do ATP Finals

LONDRES - Jo-Wilfried Tsonga desbancou o favoritismo de Rafael Nadal e avançou às semifinais do ATP Finals, nesta quinta-feira, em Londres. O francês superou o espanhol por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/3, e despachou o adversário da competição que reúne os oito melhores tenistas desta temporada.

Essa foi apenas a terceira vitória de Tsonga em nove confrontos com Nadal, que já havia sido arrasado pelo suíço Roger Federer em seu segundo jogo neste ATP Finals. Com o triunfo desta quinta, o francês terminou a primeira fase do torneio na segunda posição do Grupo B e terá pela frente o líder do Grupo A em uma das semifinais.

Federer, que horas mais cedo derrotou o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 1, já entrou em quadra com a liderança da chave assegurada nesta quinta. Por isso, agora aguarda pela definição do segundo colocado do Grupo A para saber qual será o seu adversário na semifinal de sábado. Os confrontos entre os sérvios Novak Djokovic e Janko Tipsarevic e entre o espanhol David Ferrer e o checo Tomas Berdych definirão as posições dos classificados nesta sexta-feira.

Essa foi a segunda vez neste ano que Tsonga superou Nadal. A outra vitória nesta temporada veio na grama do Torneio de Queen''s, também em Londres, que serve de preparação para Wimbledon. Antes disso, o espanhol obteve quatro triunfos seguidos, depois de ter sido derrotado pelo francês na edição de 2008 do Aberto da Austrália.

Atual sexto colocado do ranking mundial, Tsonga mostrou muita força no saque e agressividade na rede para eliminar o vice-líder da ATP nesta quinta. Com 84% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, ele ainda contabilizou 11 aces, contra apenas dois de Nadal. Para completar, o francês converteu três de seis break points, enquanto o espanhol só aproveitou duas de sete chances de quebrar o saque do seu adversário.

Tsonga fechou, desta forma, a primeira fase do ATP Finals com duas vitórias e uma derrota, sofrida diante de Federer, enquanto Nadal só ganhou um dos seus três jogos. Ele só conseguiu superar Mardy Fish, que deixou a competição sem nenhum triunfo.