Tsonga surpreende e elimina Federer em Montreal

O francês Jo-Wilfried Tsonga, número 7 do mundo, obteve nesta sexta-feira uma virada impressionante sobre o suíço Roger Federer e eliminou o líder do ranking mundial da ATP do Masters 1000 de Montreal, ao fazer 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 7/6 (7/3).

Tsonga, que chegou a receber atendimento médico durante a partida, saiu na frente ao vencer o primeiro set no tie break, em um início equilibrado. Federer reagiu em seguida e, com a queda de rendimento do francês, obteve duas quebras e empatou a partida, sem ter o serviço ameaçado.

Embalado na partida, o suíço começou o terceiro set de forma arrasadora. Impôs duas quebras ao francês e abriu 5 a 1, mas viu o adversário crescer na partida na sequência e sofreu um "apagão". Tsonga venceu cinco games seguidos e virou o placar. Ele chegou a ter três match points, que foram salvos por Federer.

No tie break, o francês manteve o ritmo e obteve mais três match points. Dessa vez, porém, não vacilou e fechou o jogo na primeira chance, contando com uma dupla falta de Federer.

Na semifinal, Tsonga vai enfrentar o escocês Andy Murray, que derrotou o russo Nicolay Davydenko. Será o terceiro jogo entre Tsonga e Murray, que têm cada um uma vitória na série. A partida deste sábado desempatará o confronto.