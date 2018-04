Tsonga vence e será rival de Federer nas quartas em Montecarlo

Em um dos últimos jogos disputados nesta quinta-feira no Masters 1000 de Montecarlo, o francês Jo-Wilfried Tsonga venceu o seu compatriota Lucas Pouille por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e se classificou para as quartas de final da competição realizada em quadras de saibro no principado monegasco.

Com o triunfo, o atual nono tenista do ranking mundial se credenciou para encarar na próxima fase o suíço Roger Federer, terceiro cabeça de chave, que horas mais cedo superou o espanhol Roberto Bautista Agut por 6/2 e 6/4.

Atuando diante do 82º colocado do ranking mundial, que precisou jogar o qualifying para entrar na chave principal em Montecarlo, Tsonga esteve longe de ser arrasador, mas confirmou todos os seus saques e converteu dois de nove break points para liquidar o confronto em sets diretos.

Ao avançar às quartas de final, Tsonga irá encarar Federer pela 17ª vez no circuito profissional, sendo que o francês venceu o último duelo entre eles, em 2014, no Masters 1000 do Canadá. No retrospecto geral do confronto, porém, o suíço ostenta uma vantagem de 11 triunfos e cinco derrotas em 16 partidas.

Em outro duelo encerrado no final da programação de jogos desta quinta, o espanhol Marcel Granollers também avançou às quartas ao passar pelo belga David Goffin com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4. O seu próximo adversário será o francês Gael Monfils, que em outro duelo do dia arrasou o checo Jiri Vesely, surpreendente algoz de Novak Djokovic na estreia, por 6/1 e 6/2.