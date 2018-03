"Tudo deu certo", comemora Guga Num dia em que tudo deu certo em seu jogo, Gustavo Kuerten não conseguia disfarçar sua alegria pela impressionante vitória sobre o norte-americano Michael Chang por 6/1 e 6/1, dizendo que vai guardar na memória esta sua atuação. Mas, com seu jeito modesto, preferiu não destacar seu domínio na partida. "Tudo que tentei deu certo, consegui jogar como eu gosto, mas o placar não refletiu como foi o jogo", afirmou Guga. "No primeiro set, o Chang conseguiu equilibrar, mas sei que joguei melhor nos momentos importantes." Guga também confessou que a vantagem no jogo abriu a possibilidade de soltar seus golpes com maior precisão. Tanto é que aplicou um total de 32 winners, ou seja, bolas vencedoras. "Todos os winners que tentei entraram no lugar que queria", garantiu Guga. "Quando jogo assim, acho que me transformo num jogador perigoso" O técnico Larri Passos definiu a atuação de seu pupilo em poucas palavras e com muita euforia. "Foi um dia de inspiração total de Guga." Para o jogo desta quinta-feira, Guga disse que espera manter o mesmo nível técnico diante do canhoto argentino Franco Squillari.