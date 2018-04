Tursunov surpreende Ferrer e pega Bellucci na Espanha

Desta forma, Bellucci se livra de pegar o principal favorito ao título na competição espanhola e terá pela frente o número 66 do ranking da ATP. O brasileiro passou na segunda rodada pelo tenista da casa Pablo Carreno-Busta e mesmo sendo mais bem ranqueado que Tursunov, já que é o 44.º do mundo, não deve ter facilidade. No único confronto entre eles, em 2011, o russo levou a melhor.

Para chegar à vitória sobre Ferrer, Tursunov contou com seu potente saque, que lhe garantiu cinco aces, contra nenhum do adversário, além de 77% dos pontos quando acertou o primeiro serviço. Foram sete quebras para o russo, que tomou um susto no segundo set, mas conseguiu fechar com surpreendente facilidade a parcial de desempate.

Se Ferrer não sou exercer seu favoritismo, o canadense Milos Raonic se impôs diante do francês Edouard Roger-Vasselin e venceu por 2 sets a 0 sem maiores dificuldades, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, o cabeça de chave número 5 terá pela frente o letão Ernests Gulbis, que eliminou o espanhol Fernando Verdasco.

Outro cabeça de chave que se deu bem foi o argentino Juan Monaco. Sétimo favorito do torneio, ele atropelou o australiano Bernard Tomic em apenas 48 minutos e fez 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. Nas oitavas, Monaco terá pela frente o francês Jeremy Chardy, cabeça de chave número 10.

Nas outras partidas já encerradas desta quarta, o eslovaco Martin Klizan passou pelo espanhol Albert Montanes por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) e pode ser o próximo adversário de Bellucci. Já Tommy Robredo fez a alegria da torcida da casa ao passar pelo búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 14, também por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1).

DUPLAS - Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Barcelona nesta quarta. Eles venceram a dupla britânica formada por Colin Fleming e Jonathan Marray por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.