TV promete mostrar envolvidos em armação de resultados

O tênis mundial está em alerta. A rede de TV alemã WDR em seu programa Sport Inside promete esclarecer dando nomes e provas concretas todo o sistema de manipulação de resultados. Um dos principais tenistas alemães, Tommy Haas já se antecipou ao comentar que as apostas entre jogadores nos torneios são comuns. "Achei incrível o número de apostas em Mariano Puerta em Roland Garros de 2005 e, de repente, ele chegou a final diante de Rafael Nadal". Sem se importar com denúncias, Roger Federer vê esta semana sua diferença diante de Nadal diminuir para menos de mil pontos. O suíço está na liderança do ranking desde 4 de fevereiro de 2004, mas nesta segunda-feira teve descontado 750 pontos do título conquistado ano passado no Masters de Xangai, que este ano só começa no dia 12.