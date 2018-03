Ulihrach elimina Squillari em Munique O tenista argentino Franco Squillari foi eliminado nesta sexta-feira pelo checo Bohdan Ulihrach por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4. A partida durou 1h17 e pôs fim ao sonho de Squillari conquistar o tricampeonato do Torneio de Munique. Ele venceu a competição em 1999 e 2000. Agora, Ulihrach vai enfrentar nas semifinais seu compatriota Jiri Novak, que venceu o australiano Wayne Arthurs por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/3) e 6-1. O outro semifinalista sai do jogo entre o alemão Tomas Behrend e o marroquino Younes El Aynaoui. Quem vencer joga com o vencedor da partida entre o brasileiro Flávio Saretta e o francês Anthony Dupuis.