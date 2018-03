Uma brasileira na final em Campos A tenista catarinense Maria Fernanda Alves vai lutar pelo título do Torneio de Campos de Jordão, disputado em quadra rápida, e pela premiação de US$ 25 mil contra a holandesa Jolanda Mens, neste domingo. A partida acontece na quadra principal do Tênis Clube da cidade, às 12h, com transmissão do Bandsports e da Bandeirantes. A campeã também soma 22 pontos ao ranking mundial. A brasileira chegou à final do torneio ao eliminar outra holandesa, Andrea Van Den Hurk, por 2 a 0, com um duplo 6-3, na semifinal. Mens, por sua vez, assegurou vaga na decisão ao despachar a brasileira Vanessa Menga , por 2 a 1 (parciais de 4-6, 6-2 e 6-2) neste sábado. A européia é a sétima melhor tenista de seu país e ocupa a 387ª posição no ranking da WTA. Em 2001, a final do torneio também colocou frente a frente uma brasileira e uma holandesa: Menga contra Seda Noorlander, que sagrou-se campeã.