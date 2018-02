Uma pausa para Guga na Sapucaí Gustavo Kuerten viaja amanhã para os Estados Unidos onde vai disputar a partir de segunda-feira o Torneio de Tênis da Califórnia. O brasileiro deixou Santa Catarina, depois de treinar com o técnico Larri Passos durante quase toda a segunda-feira, e foi ao Rio, à noite, para acompanhar os últimos desfiles do carnaval. "No ano passado eles (patrocinadores) já tinham me convidado e não deu para ir. Desta vez conseguimos conciliar os meus treinos e gostei muito da experiência. Foi uma ida rápida ao sambódromo, mas valeu", disse Guga, que voltou a Santa Catarina no início da manhã de hoje e à tarde já estava treinando em quadra rápida, para os dois primeiros Masters Series de 2003, o de Indian Wells e Miami.