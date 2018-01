Unesco premia Guga por ação social Além de estar na briga pelo título do Masters Series de Paris, Guga recebeu nesta quarta-feira também o prêmio da UNESCO (United Nations Educations, Scientifical and Cultural Organization) na categoria juventude e cidadania, pelas suas conquistas no esporte e ação social. Em agosto de 2001 foi criado do IGK (Instituto Gustavo Kuerten) presidido pela sua mãe, Alice, que recentemente destinou uma verba de US$ 129 mil para a APAE. Antes disso, Guga já contribuía com US$ 500 a cada partida que disputava no circuito internacional.