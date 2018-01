Única brasileira em Melbourne, Bia Haddad sobe uma posição no ranking

Prestes a fazer sua estreia na chave principal do Aberto da Austrália, Beatriz Haddad Maia subiu uma posição no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Bia aparece agora na 70ª colocação e poderá ganhar novos postos se passar da primeira rodada em Melbourne, na noite desta segunda-feira.

A brasileira galgou uma colocação após vencer uma partida no Torneio de Hobart, na semana passada. Ela superou a local Lizette Cabrera naquela competição. Por coincidência, será sua adversária de estreia no Aberto da Austrália na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília (tarde de terça pela hora local).

Bia fará o segundo jogo da quadra 7, após o duelo espanhol entre Roberto Bautista Agut e Fernando Verdasco. Assim, a brasileira deve entrar em quadra por volta das 13 horas locais, equivalente à meia-noite, de Brasília.

Sem torneios expressivos na semana passada, o Top 10 do ranking feminino sofreu apenas uma alteração. A norte-americana CoCo Vandeweghe trocou de posição com a britânica Johanna Konta e subiu para o nono lugar. Ainda fora da restrita lista, a alemã Angelique Kerber foi um dos destaques desta atualização, ao subir seis posições.

Número 1 do mundo durante parte da temporada passada, Kerber ela subiu para o 16º posto, graças ao título conquistado em Sydney, na semana passada, em preparação para o Aberto da Austrália. Embalada, Kerber é uma das candidatas ao título na quadra dura de Melbourne.

A próxima atualização do ranking, a ser definida somente ao fim do primeiro Grand Slam do ano, poderá sofrer importantes mudanças no topo. A romena Simona Halep luta contra cinco rivais para sustentar a primeira colocação.

Dependendo de uma combinação de resultados, Halep poderá perder o topo para a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a espanhola Garbiñe Muguruza, a ucraniana Elina Svitolina, a checa Karolina Pliskova e a letã Jelena Ostapenko. A norte-americana Venus Williams, mesmo em quinto lugar, não teria chances de brigar pelo número 1 porque defende pontos do vice-campeonato de 2017 - mas ela acabou sendo eliminada na estreia, na noite deste domingo.

Confira a lista das 20 melhores do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 6.425 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.095

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.050

4.º - Elina Svitolina (SUE), 5.785

5.º - Venus Williams (EUA), 5.568

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.445

7.º - Jelena Ostapenko (LET), 4.901

8.º - Caroline Garcia (FRA), 4.385

9.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 3.204

10. º - Johanna Konta (ING), 3.185

11.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.935

12.º - Julia Görges (ALE), 2.825

13.º - Sloane Stephens (EUA), 2.803

14.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.702

15.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.600

16.º - Angelique Kerber (ALE), 2.491

17.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.486

18.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.485

19.º - Elena Vesnina (RUS), 2.220

20.º - Madison Keys (EUA), 2.214

70.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 890

385.º - Teliana Pereira (BRA), 101

393.º - Laura Pigossi (BRA), 99

410.º - Gabriela Cé (BRA), 91