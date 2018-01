US Open: Agassi está nas semifinais Depois de estar perdendo por 2 sets a 0, o norte-americano Andre Agassi acabou derrotando, de forma espetacular, seu compatriota James Blake por 3-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 7-6 (8-6), na madrugada desta quinta-feira, em Nova York. Com este resultado, Agassi, de 35 anos, jogador mais "velho" do torneio, passou às semifinais do US Open. Agora, Agassi terá pela frente o norte-americano Robby Ginepri , que eliminou o argentino Guillermo Coria.