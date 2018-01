Us Open: Agassi nas quartas-de-final O tenista norte-americano Andre Agassi é o primeiro jogador do US Open a se classificar para as quartas-de-final do torneio. Nesta segunda-feira, ele derrotou o suíço Roger Federer por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4 e aguarda a definição de seu novo adversário, no jogo entre seu compatriota Pete Sampras e o australiano Patrick Rafter.