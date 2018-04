US Open: chuva adia jogos para 5ª feira A esperada festa do mais badalado duelo do Us Open de 2004 entre o suíço Roger Federer e o norte-americano Andre Agassi terá seu desfecho final nesta quinta-feira. Federer liderava o duelo por 6/3, 2/6 e 7/5, quando a partida foi interrompida por causa da chuva. O jogo que deveria ter casa cheia não atraiu tanto público assim. Dos 23 mil lugares disponíveis do estádio Arthur Ashe cerca de 15 mil estavam ocupados. E quem resolveu sair de Manhattan e enfrentar um trânsito carregado para chegar ao subúrbio de Queen´s viu três sets de muita qualidade. Em um jogo que pôde ser disputado, Lindsay Davenport não desperdiçou tempo e em 46 minutos liquidou a japonesa Shinobu Asagoe por 6/1 e 6/1. Enquanto isso, na quadra Grandsand, Tim Henman liderava seu jogo com Dominik Hrbaty por 6/1, 7/5 e 4/5, quando a partida foi interrompida.