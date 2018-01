US Open: chuva atrasa início da rodada A exemplo do que havia ocorrido ontem, a chuva voltou nesta terça-feira a atrasar o início da rodada do US Open, previsto para o meio-dia. A rodada de hoje prevê confrontos interessantes. O argentino Guillermo Coria pega o sueco Jonas Bjorkman em busca de uma vaga nas quartas-de-final. Andre Agassi e Lleyton Hewitt também jogam hoje. Agassi pega seu compatriota Taylor Dent, enquanto que Hewitt tem uma parada dura pela frente: joga contra o tailandês Paradorn Srichaphan. O suiço Roger Federer, por sua vez, enfrenta o argentino David Nalbandian. Na segunda-feira apenas dois jogos foram realizados, ambos da chave feminina. A belga Justine Henin-Harden derrotou a russa Dinara Safina por 6/0 e 6/3. A norte-americana Jennifer Capriati, por sua vez, garantiu vaga nas quartas-de-final ao vencer a russa Elena Dementieva, também em dois sets.