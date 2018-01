US Open: Davenport arrasa francesa A norte-americana Lindsay Davenport, atual líder do ranking mundial da WTA, venceu com muita facilidade, nesta quinta-feira, a francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0 - com um duplo 6/1 - e avançou à terceira rodada do US Open, o último Grand Slam da temporada. Outra favorita ao título, a belga Justine Henin-Hardenne (cabeça-de-chave número 7), bateu a espanhola Maria Sanchez Lorenzo também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. Em outros jogos válidos pela segunda rodada da competição, a russa Anastasia Myskina venceu a norte-americana Amy Frazier por 2 a 0 (6/3 e 6/2), a francesa Nathalie Dechy eliminou a norte-americana Vania King por um duplo 6/1, a sérvia Jelena Jankovic ganhou da norte-americana Alexa Glatch por 2 a 0 (6/2 e 6/0) e a russa Elena Likhovtseva derrotou a búlgara Magdalena Maleeva também por 2 a 0 (6/2 e 6/1).