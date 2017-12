US Open é o mais popular do planeta Realizado no subúrbio de Queen´s, a uns 15 quilômetros da exuberante Manhattan, o US Open é o mais popular torneio do planeta. Longe da sofisticação de Roland Garros, ou da aristocracia de Wimbledon, este torneio investe na comunidade. Suas quadras durante o resto do ano são públicas, as instalações servem para eventos sociais e não é por acaso que os dois estádios principais do complexo foram batizados com os nomes de negros famosos e de expressiva participação na história do País: Arthur Ashe e Louis Amstrong. A história de Flushing Meadows coincide com os investimentos na região de Queen´s. Até 1977, o US Open era disputado no aristocrático clube de Forest Hills. Depois, aproveitando as instalações de uma feira mundial realizada em Nova York, construiu-se o National Tennis Center, em Corona Park. A cada ano, o complexo cresceu em estutura e em apoio a comunidade. Chega a 2001 como um dos mais belos recantos de esporte e lazer do populoso suburbio de Queen´s. Neste domingo, a popularidade do evento e do tênis garantiu as emoções no chamado Arthurs Ashe Kid´s Day, um dia dedicado a ações beneficentes. Com shows de música e verdadeiros espetáculos de tênis, o público divertiu-se e pôde apoiar entidades assistenciais. O grande show no estádio Arthur Ashe foi comandado pelo ex-tenista John McEnroe, que foi quatro vezes campeão do US Open. Conhecido na sua época de jogador pelo seu temperamento explosivo e constantes reclamações com os juízes, neste domingo ele experimentou a sensação de sentar-se na cadeira do árbitro. Andre Agassi e Andy Roddick, a atual revelação do tênis norte-americano, trataram de fazer o show de técnica, sempre com a inteligente e divertida participação de McEnroe. Os três, inclusive, usavam microfones sem fio, com todo o estádio ouvindo o curioso e bem humorado diálogo entre Agassi e McEnroe. As bilheterias estouraram. E o segredo do sucesso está no arrojo de unir um esporte considerado de elite numa comunidade popular. Com isso, mais de 600 mil torcedores estiveram no torneio do ano passado e existe a perspectiva de recorde para 2001. Toda esta movimentação gerou um impacto de US$ 420 milhões na economia da cidade de Nova York, sendo que mais de US$ 500 mil foram arrecadados só no Arthur Ashe Day do ano passado. Os dólares realmente brilham no US Open. O torneio dará aos campeões de simples, masculino e feminino, um prêmio de US$ 850 mil.