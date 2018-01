US Open: Federer vence Kiefer e avança Mesmo num dia em que não parecia nada bem, Roger Federer conseguiu afugentar o ?fantasma? Nicolas Kiefer, um dos poucos jogadores que ganharam três sets do número 1 do mundo, nesta temporada - nos torneios de Cincinnati, Wimbledon e agora no US Open. Mas, com um jogo apenas suficiente para vencer, marcou 6/4, 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4 e garantiu seu lugar nas quartas-de-final da competição. Seu próximo adversário será o vencedor da partida entre o argentino David Nalbandian e o italiano Davide Sanguinetti.