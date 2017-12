US Open: Guga é o cabeça-de-chave 1 A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) seguiu a lógica e resolveu tomar como base os rankings da ATP (masculino) e da WTA (feminino) para definir os cabeças-de-chave do US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa na próxima segunda-feira, em Nova York. Com isso, o brasileiro Gustavo Kuerten foi indicado como o número 1 e, entre as mulheres, a principal favorita é a suíça Martina Hingis. Confira os cabeças-de-chave do US Open: Masculino: 1º Gustavo Kuerten (Brasil) 2º Andre Agassi (EUA) 3º Marat Safin (Rússia) 4º Lleyton Hewitt (Austrália) 5º Juan Carlos Ferrero (Espanha) 6º Patrick Rafter (Austrália) 7º Yevgeny Kafelnikov (Rússia) 8º Sebastien Grosjean (França) 9º Tim Henman (Inglaterra) 10º Pete Sampras (EUA) 11º Alex Corretja (Espanha) 12º Arnaud Clement (França) 13º Roger Federer (Suíça) 14º Thomas Johansson (Suécia) 15º Goran Ivanisevic (Croácia) 16º Tommy Haas (Alemanha) 17º Carlos Moya (Espanha) 18º Andy Roddick (EUA) 19º Thomas Enqvist (Suécia) 20º Jan-Michael Gambill (EUA) 21º Fabrice Santoro (França) 22º Andrei Pavel (Romênia) 23º Dominik Hrbaty (Eslováquia) 24º Sjeng Schalken (Holanda) 25º Albert Portas (Espanha) 26º Nicolás Lapentti (Equador) 27º Guillermo Cañas (Argentina) 28º Hicham Arazi (Marrocos) 29º Nicolas Kiefer (Alemanha) 30º Greg Rusedski (Grã-Bretanha) 31º Nicolas Escude (França) 32º Guillermo Coria (Argentina) Feminino: 1º Martina Hingis (Suíça) 2º Jennifer Capriati (EUA) 3º Lindsay Davenport (EUA) 4º Venus Williams (EUA) 5º Kim Clijsters (Bélgica) 6º Justine Henin (Bélgica) 7º Monica Seles (EUA) 8º Amelie Mauresmo (França) 9º Nathalie Tauziat (França) 10º Serena Williams (EUA) 11º Elena Dementieva (Rússia) 12º Meghann Shaughnessy (EUA) 13º Amanda Coetzer (África do Sul) 14º Jelena Dokic (Iugoslávia) 15º Magdalena Maleeva (Bulgária) 16º Silvia Farina Elia (Itália) 17º Anke Huber (Alemanha) 18º Sandrine Testud (França) 19º Anna Kournikova (Rússia) 20º Barbara Schett (Áustria) 21º Arantxa Sánchez Vicario (Espanha) 22º Conchita Martínez (Espanha) 23º Elena Likhovtseva (Rússia) 24º Iroda Tulyaganova (Usbequistão) 25º Magui Serna (Espanha) 26º Paola Suárez (Argentina) 27º Henrieta Nagyova (Eslováquia) 28º Tamarine Tanasugarn (Tailândia) 29º Angeles Montolio (Espanha) 30º Chanda Rubin (EUA) 31º Amy Frazier (EUA) 32º Lisa Raymond (EUA)