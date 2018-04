US Open: Henman nas quartas-de-final Num jogo dos mais dramáticos, o inglês Tim Henman transformou-se no primeiro tenista a avançar para as quartas-de-final do US Open, ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer por 6/7 (7/5), 6/3, 6/1, 6/7 (7/4), 3/0 e desistência por causa de uma lesão no pulso direito. A partida, mesmo sem ter sido disputada até o final, teve 3h41 de duração e revelou um clima de grande rivalidade entre os dois tenistas. Kiefer reclamou muito dos juizes por causa de marcações duvidosas, mas aparentemente sem razão. Irritado, o tenista alemão deixou a quadra jogando a raquete fora. No lado feminino, a primeira tenista a chegar as quartas-de-final foi a japonesa Shinobu Asagoe, que superou a graga Eleni Daniilidou por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3.