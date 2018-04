US Open: Hewitt é mais um nas quartas O tenista australiano Lleyton Hewitt se classificou às quartas-de-final do US Open ao bater nesta terça-feira com facilidade o eslovaco Karol Beck por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-2. Foi a 14ª vitória consecutiva do jogador, que enfrenta na próxima fase o ganhador do jogo entre o alemão Tommy Haas e o checo Tomas Berdych.