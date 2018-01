US Open: Kafelnikov despacha Clement O tenista russo Yevgeny Kafelnikov garantiu nesta terça-feira uma vaga nas quartas-de-final do US Open ao vencer o francês Arnaud Clement por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3. Agora, o tenista aguarda o vencedor do jogo entre Gustavo Kuerten e o espanhol Albert Costa para decidir a classificação às semifinais do torneio.