US Open: Mary Pierce passa às quartas A francesa Mary Pierce derrotou, nesta segunda-feira, a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4 - e avançou às quartas-de-final do US Open, último Grand Slam da temporada. A próxima rival de Pierce será a russa Elena Dementieva, que bateu a suíça Patty Schnyder também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/3. Também nesta segunda, a francesa Amelie Mauresmo ganhou da russa Elena Likhovtseva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4. Nas quartas-de-final, Mauresmo terá pela frente a norte-americana Lindsay Davenport, atual número 1 do ranking mundial da WTA. Masculino - O norte-americano James Blake venceu o espanhol Tommy Robredo (algoz de Gustavo Kuerten) por 3 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5, 6/2 e 6/3 - e passou às quartas-de-final da chave masculina. Seu adversário, agora, será o compatriota Andre Agassi.