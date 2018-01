US Open: Mello perde e está eliminado Ricardo Mello não resistiu ao bom jogo e ao potente saque do checo Thomas Berdych e perdeu por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/2 e 6/0 -, pela segunda rodada do US Open. No início do jogo, o brasileiro ainda tentou usar da estratégia de variar bastante os golpes, para tirar o adversário de seu estilo preferido de bater forte. Sé que Berdych deixou claro estar num nível que poderá levá-lo a ocupar boas posições no ranking. O tenista checo, que já derrotou o suíço Roger Federer nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, agora será o próximo adversário do norte-americano Andre Agassi. Com a derrota, Mello não defende os pontos da terceira rodada do ano passado. O tenista, que ocupa esta semana a 56.ª posição do ranking mundial da ATP, deverá cair na lista a ser divulgada no próximo dia 12.