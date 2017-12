US Open multa tenista por cusparada Nem só do lado das mulheres o clima de intriga e provocações está tomando conta do US Open de 2001. As discussões ganharam dimensão também entre os homens, com a cusparada do tenista checo Michael Tabara no norte-americano Justin Gilmestob, inconformado com a derrota e as atitudes do adversário. A imitação de Chilavert - o goleiro paraguaio que cuspiu em Roberto Carlos - custou ao jogador da República Checa uma multa de US$ 1 mil. Tabara, nem mesmo depois da multa, mostrou-se arrependido de sua atitude. Disse que não concordou com a atitude de Gilmestob na quadra. O tenista norte-americano forçou várias paralisações durante a partida, alegando estar contundido, numa artimanha para ganhar tempo de descansar. Ganhou por 6/4, 6/3, 4/6, 4/6 e 6/2 e quando aproximou-se da rede para cumprimentar o adversário ganhou uma cusparada, só que nem percebeu. Estava tão feliz que olhava para a torcida e comemorava enquanto estendia a mão. A cena repetiu-se na televisão por diversas vezes. E faz parte de um repertório de "baixarias" que já tomam conta do torneio. Tudo começou com a guerra das irmãs Venus e Serena Williams, com a suíça Martina Hingis. Prosseguiu com uma reportagem da revista Time, dizendo que o tênis masculino está tão em baixa que o número 1 do mundo é um brasileiro, com o nome difícil de se pronunciar. E o torneio está apenas começando.