US Open: Oncins ganha nas duplas O tenista brasileiro Jaime Oncins, ao lado de seu habitual parceiro, o argentino Daniel Orsanic, estreou com vitória no torneio de duplas do US Open, em Nova York. Eles ganharam do holandês Jan Siemerink e do norte-americano Jack Waite por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4.