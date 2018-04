US Open: Petrova derrota Henin A tenista russa Nadia Petrova garantiu vaga nas quartas-de-final do US Open, nesta segunda-feira à noite, ao derrotar a belga Justine Henin-Hardenne, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A próxima adversária de Petrova será sua compatriota Svetlana Kuznetsova, que superou a francesa Mary Pierce.