US Open: Petrova vai às quartas Num jogo muito equilibrado, a tenista Nadia Petrova russa garantiu neste domingo sua vaga nas quartas-de-final do US Open - o último Grand Slam da temporada - ao derrotar a checa Nicole Vaidisova por dois sets a zero. A partida terminou com parciais de 7-6 (4) e 7-5. A russa - que chegou à semifinal em Roland Garros - vai enfrentar na próxima rodada a vencedora do confronto entre sua compatriota Maria Sharapova e indiana Sania Mirza.