US Open pode ter uma semana a mais Os organizadores do US Open resistiram, mas depois de três dias de chuva intermitente, já começam a pensar em prolongar o torneio para uma terceira semana. Se isso acontecer a edição 2003 deve entrar para a história: a última vez que o torneio avançou para além do programado foi em 87. Naquele ano, o norte-americano Ivan Lendl derrotou o sueco Matts Wilander na final disputada numa segunda-feira. A partida entre a belga Kim Clijsters e a francesa Amelie Mauresmo começou nesta quarta-feira na quadra Arthur Ashe, com 3 horas de atraso por conta do tempo ruim. Ainda assim, durou pouco. O jogo foi suspenso 10 minutos depois de iniciado, por causa da chuva, quando Clijsters vencia por 3 games a 0. Pior foi na quadra Louise Armstrong, onde Lindsay Davenport e a argentina Paola Suárez sequer puderam iniciar a partida.