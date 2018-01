US Open: Robby Ginepri vence Coria Sem Andy Roddick, eliminado logo na primeira rodada do torneio, o US Open já tem garantido um tenista americano na final. Robby Ginepri - por coincidência amigo íntimo de Roddick - eliminou o argentino Guillermo Coria por 4/6, 6/1, 7/5, 3/6 e 7/5, depois de desperdiçar cinco match points. Ginepri teve uma ajuda do próprio Coria na partida. O tenista argentino cometeu duas duplas faltas seguidas, dando a vitoria ao norte-americano, numa situação que demonstra mais uma vez a dificuldade deste tenista em fechar partidas em momentos importantes. Ano passado, Coria passou por essa dramática experiência na final de Roland Garros, quando tinha o título nas mãos e perdeu para Gaston Gaudio.