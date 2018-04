US Open segue ranking e Roger Federer é principal favorito

A lista com os cabeças-de-chave do US Open, quarto e último Grand Slam do ano, foi divulgada nesta terça-feira e manteve o ranking dos tenistas para definir os principais cabeças-de-chave, tanto no masculino quanto no feminino.

Campeão do torneio em 2008 e atual líder do ranking, o suíço Roger Federer será o primeiro favorito. Vice-campeão no ano passado, o escocês Andy Murray será o segundo, seguido pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic. Grande esperança de título no masculino para o tênis norte-americano, Andy Roddick será o quinto pré-selecionado.

Líder do ranking no feminino, a russa Dinara Safina será a primeira cabeça-de-chave, seguida pela norte-americana Serena Willians, campeã do US Open em 2008. Sua irmã Venus Willians surge como terceira favorita, enquanto a russa Elena Dementieva será a quarta. Derrotada na final no ano passado, Jelena Jankovic aparece como quinta cabeça-de-chave. Com o vice-campeonato conquistado em Toronto na última semana, Maria Sharapova subiu 19 posições no ranking e será a 29.ª cabeça-de-chave.

O US Open será realizado entre 31 de agosto e 13 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. A chave completa do torneio será sorteada nesta quinta-feira.