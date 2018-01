US Open: Semis femininas nesta sexta As finalistas do torneio feminino do US Open serão definidas a partir das 14h30 (de Brasília) desta sexta-feira, quanco começa a primeira semifinal do dia, com Mary Pierce enfrentando Elena Dementieva. A seguir, o jogo mais esperado desta fase, entre Maria Sharapova e Kim Clijsters, partida que reúne a cabeça-de-chave número 1 da competição, diante da melhor tenista da temporada norte-americana de quadras rápidas. A final feminina será no sábado, às 20 horas, no dia em que no US Open é conhecido como Super-Sábado, com a rodada contando com as duas semifinais masculinas e, depois, a decisão entre as mulheres.