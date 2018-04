US Open tem semifinais sem americanos Pela primeira vez desde 1986, o chamado ?Super Sábado" do US Open não terá tenistas norte-americanos nas semifinais masculina. O principal responsável por este fato é uma nova cara no tênis: o sueco Joachim Johannsson, jogador de apenas 22 anos e dono de um dos saques dos mais violentos do circuito. Com verdadeiros mísseis a 227 km/h, ele liquidou Andy Roddick por 6/4, 6/4, 3/6, 2/6 e 6/4. Roger Federer, o número 1 do mundo, já havia eliminado o preferido da torcida norte-americana, Andre Agassi, também por 3 sets a 2. Assim, o sábado, um dos dias mais concorridos e agitados do torneio, com a definição dos finalistas entre os homens, terá jogos entre Johansson e o australiano Lleyton Hewitt e de Federer contra o britânico Tim Henman. Com ingressos vendidos antecipadamente para os 23 mil lugares do maior estádio do mundo de tênis, o Arthur Ashe, o Super Sábado do US Open promete estar com casa cheia. As semifinais estão recheadas de curiosidades. Joahansson vai enfrentar o seu cunhado. É que o sueco está namorando a irmã de Hewitt, Jaslyn. "Ela pôde escolher o namorado, mas não o irmão", disse Johansson. "Por isso, tenho certeza de que vai torcer por mim." Meio sem graça, Jaslyn preferiu não revelar para que lado vai estar neste sábado. Pouco conhecido no circuito, Johansson - que não tem qualquer grau de parentesco com Tomas Johansson, ex-campeão do Aberto do Austrália - tem um apelido bastante curioso: Pim Pim, uma marca de chocolate famosa na Suécia. É que seu irmão mais velho, Nickas, o chamava de Joa Pim, depois passando para o atual apelido, hoje, já internacionalmente conhecido. A outra semifinal não será menos interessante. Roger Federer está em busca de seu terceiro título de Grand Slam deste ano, depois de ter vencido no Aberto de Austrália e em Wimbledon. Só não ganhou em Roland Garros, pois perdeu para o brasileiro Gustavo Kuerten. Enquanto isso, o inglês Tim Henman vem em momento de muita confiança, tendo chegado pela segunda vez este ano a uma semifinal de Grand Slam, depois de ter feito o mesmo em Paris.