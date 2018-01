US Open vai pagar prêmio recorde Os campeões do US Open - o quarto e último torneio do Grand Slam da temporada - vão receber premiação recorde na edição 2003, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelos organizadores. Tanto na chave masculina quanto na feminina, os campeões vão receber U$ 1 milhão, na maior premiação já feita no circuito. Na soma total, os prêmios devem atingir a marca de U$ 17,4 milhões, a mais elevada da história dos eventos do tênis mundial. O torneio - que começa em agosto - comemora este ano sua 30ª edição e pela primeira vez um torneio do Grand Slam vai oferece prêmios iguais a homens e mulheres.