Vacek vence Meligeni no Brasil Open O checo Jan Vacek frustrou a torcida brasileira na Costa do Sauípe, na Bahia. Ele derrotou Fernando Meligeni na final do Brasil Open e conquistou seu primeiro título da série da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Na decisão, Meligeni começou melhor e fez 6/2 no primeiro set. Mas Vacek marcou 7/6 (7/2) e 6/3 nas duas parciais seguintes e fechou o jogo em 2 a 1. Pelo título, o tenista da República Checa irá somar 175 pontos para o ranking mundial, outros 35 na corrida dos campeões e ainda embolsa um cheque de US$ 54 mil. Emocionado com a conquista, Vacek disse que parecia não acreditar no final feliz de uma semana de vitórias. Enquanto isso, Meligeni mostrou-se conformado com o resultado. Lutou com todas suas forças e fez jogadas incríveis. No terceiro set, porém, começou a sofrer com cãibras e não encontrou mais condições de ganhar a partida. "Fiz um bom primeiro set, mas depois o Vacek começou a melhorar e teve seus méritos", lamentou o brasileiro. "Dei tudo o que podia, lutei com todas as forças." Como consolo, Meligeni vai somar 120 pontos para o ranking mundial, mais 24 para a corrida dos campeões e ainda embolsa um cheque de US$ 31,5 mil.