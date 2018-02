Vaidisova conquista 3º título seguido A tenista checa Nicole Vaidisova conquistou seu terceiro título seguido nas últimas três semanas, ao ganhar o Torneio de Bangcoc, na Tailândia - antes, tinha vencido em Seul e Tóquio. Na final deste domingo, ela derrotou a russa Nadia Petrova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 7/5. Com apenas 16 anos, Vaidisova era a cabeça-de-chave número 2 do Torneio de Bangcoc, que distribuiu US$ 170 mil em prêmios, e derrotou na final justamente a primeira pré-classificada, Nadia Petrova. E assim, conquistou o 5º título de sua carreira profissional.