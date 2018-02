Vaidisova ganha duelo checo e vai à semifinal na Austrália A checa Nicole Vaidisova, de 17 anos, venceu o duelo "teen" com a compatriota Lucie Safarova, de 19, e garantiu vaga na semifinal do Aberto da Austrália. A partida, disputada na noite desta segunda-feira (horário de Brasília) terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Vaidisova, que eliminou a atual campeã do torneio, a francesa Amelie Mauresmo, chegou à segunda semifinal de um Grand Slam em sua carreira. A primeira vez foi em Roland Garros, em 2006. Na semifinal, Vaidisova enfrentará a norte-americana Serena Williams, que venceu a israelense Shahar Peer, com parciais de 3/6, 6/2 e 8/6. Serena não alcançava uma semifinal de Grand Slam desde 2005. A norte-americana já ganhou o torneio sete vezes e 26 títulos no total. *Alterado às 3h30