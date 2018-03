Valência já tem dois semifinalistas O espanhol Fernando Vicente se classificou hoje para as semifinais do Aberto de Valência, ao eliminar o chileno Nicolás Massú por 6/3 e 6/4. Na próxima fase, ele enfrentará o belga Chritophe Rochus, que passou pelo armenio Sargis Sargsian por 6/2 e 6/2. Os outros dois semifinalistas sairão dos confrontos entre o argentino Agustin Calleri e o espanhol Juan Carlos Ferrero, e o argentino Gaston Gaudio com o brasileiro Flavio Saretta.