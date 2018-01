Valeu a experiência, diz Meligeni Fernando Meligeni teve de trabalhar mais do que esperava para bater o gaúcho Franco Ferreiro, de 18 anos, na estréia no Aberto de São Paulo, no Parque Villa-Lobos. Meligeni, 13 anos mais velho, faz valer a maior experiência para vencer por 7/5 e 7/5 e passar para a segunda rodada da competição. Em seu primeiro torneio após as férias, Meligeni sentiu os efeitos da falta de ritmo e do calor de cerca de 34 graus. "Treze anos de diferença, às vezes, não parecem nada. Mas, com este calor, o favoritismo acaba. Na hora do ?vamos ver?, a experiência contou. A estréia sempre é difícil, todo mundo está pegando ritmo e você vai melhorando a cada jogo", disse Meligeni, que aproveitou para fazer um pedido de ano-novo. "Que o Lula ajude o esporte e o Brasil, que tenhamos um país melhor e mais justo. O esporte, que dá tanta alegria aos brasileiros, merece ser valorizado." Na próxima rodada, ele enfrentará o argentino Ignacio Gonzalez King, que venceu o brasileiro Sergio Bruni por 6/0 e 6/3. Júlio Silva também está na segunda fase. Hoje, venceu o israelense Andy Ram por 7/5 e 6/2. Seu próximo adversário é o argentino Sergio Roitman, de quem já perdeu três vezes. "Será uma partida em que vai valer a paciência. Quem agüentar mais, sai com a vitória", disse Silva. Outros jogos: Ignacio Hirigoyen (ARG) ganhou de Ronaldo Carvalho (BRA) por 7/5 e 7/6 (7/3); Federico Browne (ARG), de Rodrigo Monte (BRA) por 6/3 e 6/4; e Carlos Berlocq (ARG), de Andres Pedroso (EUA) por 6/4 e 6/0.