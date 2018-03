Vanessa Menga avança em Campos Vanessa Menga derrotou Martina Schultz, de 14 anos, por 6/3 e 6/0. E enfrentará nas quartas-de-final a argentina Celeste Contin, que eliminou a brasileira Letícia Sobral com 6/2 e 6/3. O torneio, disputado em quadra rápida, tem premiação de US$ 25 mil. Brasileiro ? O brasiliense Lenoir Ramos Jr. venceu, de virada, o paranaense João Paulo Bounassar por 4/6, 6/3 e 7/6 (7-4), na segunda rodada, na categoria 18 anos, em Brasília. Pedro Frade, outro brasiliense, ganhou do catarinense Hélio Steiner por 6/4 e 6/0.