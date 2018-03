Vanessa Menga vence e vai à semifinal A tenista paulista Vanessa Menga garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Campos de Jordão, nesta sexta-feira, ao derrotar a argentina Celeste Contim por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/3 e 6/2. Na próxima fase, Menga vai enfrentar a holandesa Jolanda Mens, que eliminou a brasileira Bruna Colosio. Outra brasileira eliminada hoje foi Carla Tiene, que perdeu para a dinamarquesa Andrea Van Den Hurk ( 4/6 6/1 6/2). O canal Bandsports (cabo) vai transmitir ao vivo as semifinais a partir das 11 horas deste sábado. A final feminina também será transmitida pela emissora, a partir das 12 horas de domingo. O torneio é disputado em quadra rápida e tem premiação de US$ 25 mil.