Vasco aposta em vitória em S. Caetano O Vasco tenta manter a boa fase e busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro enfrentando o São Caetano, neste sábado, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella. A partida entre as duas equipes já ganhou em rivalidade nos últimos anos por causa do acidente com a torcida vascaína, na final do Brasileiro de 2000, em São Januário. Na ocasião, o time carioca acabou sagrando-se campeão. Até hoje, foram quatro partidas entra as duas equipes, com apenas um triunfo do Vasco. O São Caetano venceu duas e ainda houve um empate. Os jogadores vascaínos acreditam numa vitória, mesmo atuando fora de casa. Para esse jogo, o técnico Antônio Lopes mantém o esquema com três zagueiros e terá ainda o retorno do zagueiro Géder, recuperado de contusão. O lateral-direito Russo já está melhor fisicamente e vai atuar desde o início da partida. O jogador, que foi contratado ao São Caetano, serviu de informante para Lopes. O treinador vai aproveitar essa ajuda, além das diversas anotações que fez sobre o adversário quando este enfrentou o Flamengo no meio de semana. O meia Petkovic destacou que o Azulão tem um bom aproveitamento dentro de casa e que o Vasco tem um jogo muito difícil pela frente. "Temos feito boas partidas e espero que não seja o São Caetano que vai frear nossa subida de produção", disse o jogador. Sobre sua visita ao Flamengo, o sérvio limitou-se a dizer que a imprensa já divulgou tudo o que aconteceu. Na última quinta-feira, Petkovic parou seu carro no estacionamento do Rubro-Negro, na Gávea, porque tinha levado sua esposa em um hospital perto do clube. O jogador acabou indo ao gramado cumprimentar os ex-companheiros e o fato gerou um mal-estar em São Januário.