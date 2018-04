Venda de ingressos do Rio Open começa nesta sexta pela internet

Com data marcada, a segunda edição do Rio Open, ATP World Tour 500 e WTA International, que acontece nos dias 16 e 22 de fevereiro, já tem seu local definido. Novamente, o evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, durante a semana do carnaval.

A venda de ingressos terá início nesta sexta-feira, a partir das 13h por meio do site Tudus. O valor das entradas varia entre R$ 25 e R$ 510, sem cobranças para taxa de conveniência. O cliente poderá receber o ingresso em casa ou retirar na bilheteria a partir do dia 1° de fevereiro. Aqueles que adquirirem os ingressos do Rio Open terão acesso ao complexo que abrange a quadra central, as secundárias e a área interativa.

O evento de tênis contará com a presença dos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, que estarão na competição junto com o atleta nacional mais bem colocado no ranking da ATP, Thomaz Bellucci. A tenista número um do Brasil, Teliana Pereira, também está confirmada no evento.

Além dos jogos distribuídos em nove quadras, sendo que uma delas tem capacidade para 6.200 pessoas, a disputa terá uma área interativa com estande, lojas e uma praça de alimentação. A organização do Rio Open quer superar o público da primeira edição, que recebeu 50 mil pessoas. Quem não puder comparecer, poderá conferir a transmissão do torneio em HD pelos canais SporTV.