Venezuelana surpreende em Stanford A venezuelana Maria Vento-Kabchi surpreendeu o tênis mundial. Apesar de não estar nem entre as 100 primeiras colocadas do ranking e de nunca ter chegado a uma semifinal em 9 anos como profissional, ela derrotou a iugoslava Jelena Dokic, por 6/4 e 6/3, nas quartas-de-final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Agora, na sua primeira semifinal, a venezuelana terá outra disputa difícil. Ela jogará contra a norte-americana Jennifer Capriati, que eliminou a também norte-americana Lisa Raymond por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/4. A outra semifinal em Stanford também já está definida. A belga Kim Clijsters, que derrotou a suíça Marie-Gaianeh Mikaelian por 4/6, 6/0, 6/1, enfrentará a italiana Francesca Schiavone, classificada após vitória sobre a norte-americana Amy Frazier por 7/6 (7/5) e 6/3.