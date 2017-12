Ventura surpreende Hrbaty em Casablanca O espanhol Santiago Ventura surpreendeu o favorito Dominik Hrbaty e ficou com o título do Torneio de Casablanca, no Marrocos. Cabeça-de-chave número 1, o eslovaco perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/4. Assim, o tenista de 24 anos conseguiu ser campeão pela primeira vez na carreira.