Venus ameaça Serena no ranking A tenista norte-americana Serena Williams se manteve na liderança do ranking mundial de tênis feminino, publicado nesta segunda-feira pela WTA. Mesmo sem disputar nenhuma competição na semana passada, ela encabeça a lista com 5.742 pontos contra 5.148 de sua irmã Venus, campeã do torneio de Stanford. Em terceiro aparece outra norte-americana: Jennifer Capriati (3.947). Entre as brasileiras, Carla Tiene subiu uma posição e agora ocupa o 257º lugar, com 88 pontos. Confira a lista do ranking mundial da WTA: 1) Serena Williams (EUA) - 5.742 pontos 2) Venus Williams (EUA) - 5.148 pontos 3) Jennifer Capriati (EUA) - 3.947 pontos 4) Monica Seles (EUA) - 3.898 pontos 5) Jelena Dokic - (IUG) - 3.048 pontos 6 Justine Henin (BEL) - 3.005 pontos 7 Kim Clijsters (BEL) - 2.951 pontos 8) Martina Hingis (SUI) - 2.814 pontos 9) Lindsay Davenport (EUA) - 2.592 pontos 10) Amélie Mauresmo (FRA) - 2.285 pontos 257) Carla Tiene (BRA) - 88 pontos 293) Fernanda Maria Alves (BRA) - 71,25 pontos 304) Joana Cortez - (BRA) - 66,50 pontos 398) Vanessa Menga - (BRA) - 39 pontos